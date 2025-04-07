В Хазарском заповеднике Туркменистана отметили Международный день птиц

Хазарский государственный природный заповедник Туркменистана в Международный день птиц провел традиционный учет на части его угодий и в городе Туркменбаши, но из-за штормовой погоды его пришлось перенести на второе апреля.

Проведение мероприятий на территории заповедника требует официальных согласований, наличия транспорта и должно носить организованный характер, к тому же необходимы специальные средства визуального наблюдения.

Такие мероприятия обычно проводят школы, экологические клубы, группы туристов и другие официальные или общественные организации.

«Заповедник всегда пойдет навстречу желающим и поможет в организации такого мероприятия, предоставит необходимую методическую помощь. Нам есть, что показать гостям заповедника, ведь общий список встречающихся на нашей территории птиц насчитывает 369 видов, но это в результате многолетних наблюдений во все сезоны года. При разовых выездах он, конечно, будет скромнее», — говорят специалисты заповедника.

Другое дело провести День птиц любителями пернатых в условиях города, где есть парковые зоны, зеленые улицы и бульвары. Такое мероприятие можно организовать для старших групп детских садов, школьников и просто на семейном уровне.

В городских условиях птицы более доверчивы, подпускают близко, позволяют хорошо себя рассмотреть, поэтому сделать неплохой снимок вполне возможно. В интернете можно найти определитель птиц и узнать все о наших новых знакомцах.

Можно обратиться за помощью к специалистам, работающим в соответствующих организациях.

«Ваши находки могут быть интересны и для науки — любому может повезти оказаться в нужном месте и в нужное время», — обращается к читателям Turkmenportal орнитолог А.А. Щербина. – «В мировой практике широко распространено движение бердвотчеров — любителей, для которых фотографирование птиц стало увлечением.

Они посвящают этому свое свободное время, объединяются в клубы и буквально соревнуются между собой. Естественно, обязательно фиксируются даты, места и время встреч с пернатыми, погодные условия, численность, поведение — ведь это своего рода научные данные. Мы, например, на наших небольших маршрутах по зеленым насаждения набережной Туркменбаши в разные годы и в зависимости от погоды именно в начале апреля встречаем до 25 — 30 видов, чаще всего обычных синантропов, постоянно живущих рядом с нами, но бывает и везет, как повезло мне с ястребом перепелятником. Пусть этот небольшой ряд фотографий, сделанных в Туркменбаши и предложенных мной специально для Turkmenportal, поможет желающим с определением своих новых знакомых. Присоединяйтесь к охране и защите пернатых!».