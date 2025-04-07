В Туркменистане проведена консультативно-техническая миссия ЕРБ ВОЗ по гриппу

В Туркменистане с 25 марта по 4 апреля находилась консультативно-техническая миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Миссия была организована Страновым офисом ВОЗ в целях усиления вирусологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями в Туркменистане.

В рамках миссии эксперт ЕРБ ВОЗ Дарья Даниленко провела 10-дневный обучающий курс «Особенности выделения и антигенной характеристики вирусов гриппа» в Вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Основной целью курса было повышение квалификации вирусологов Национального центра по гриппу, признанного ВОЗ в области вирусологической диагностики и лабораторных процедур, что позволит повысить эффективность контроля и мониторинга инфекций.

В ходе обучения участники освоили теоретические и практические аспекты работы с клеточными культурами, включая их культивирование, сохранение и использование в вирусологии. Эксперт ВОЗ представил подробный обзор расходных материалов и реагентов, необходимых для работы с клеточными линиями.

Кроме того, участники приобрели навыки пересева, консервации и заражения клеточных культур для выделения вирусов гриппа. Отдельное внимание было уделено методикам выделения и антигенной характеристики вирусов гриппа в соответствии с международными рекомендациями ВОЗ.

Миссия способствует совершенствованию системы надзора за гриппом, обеспечивая своевременное и точное выявление вирусных инфекций. Инициатива подчеркивает приверженность Туркменистана развитию общественного здравоохранения и соответствует более широким усилиям ВОЗ по укреплению систем здравоохранения в Европейском регионе.

Визит эксперта ВОЗ был организован в рамках реализации проекта «Рамочная программа обеспечения готовности к пандемическому гриппу» (PIP) в Туркменистане.