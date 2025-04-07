В Китае первыми в мире официально одобрили эксплуатацию беспилотных аэротакси
Китай стал первой страной, выдавшей официальное разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных летающих такси. По данным South China Morning Post, Управление гражданской авиации КНР (CAAC) выдало соответствующие сертификаты компаниям EHang Holdings и Hefei Hey Airlines.
Разрешение позволяет использовать беспилотники для перевозки пассажиров, а также для услуг в сфере «воздушной логистики», включая обзорные экскурсии.
Лидером среди только зарождающегося рынка таких аппаратов является EHang EH216-S – дрон с вертикальным взлётом. Он может прокладывать маршрут, обеспечивать навигацию, взлетать и садиться в автоматическом режиме. Однако его возможности пока ограничены: полёт длится не более 25 минут, а салон рассчитан на двух пассажиров.
Поэтому говорить о массовых полётах между аэропортами и городами пока рано. На данном этапе беспилотные аэротакси остаются скорее эксклюзивным аттракционом.
Власти Китая стремятся ускорить развитие этого сектора, который включает также грузовые дроны, дирижабли и аэромобили. Отрасль входит в число приоритетных направлений наряду с биотехнологиями, квантовыми вычислениями, ИИ и 6G.
В настоящее время беспилотные аэротакси разрабатывают около 300 компаний по всему миру. Помимо Китая, в этой сфере лидируют Германия, Япония, Сингапур и ОАЭ.