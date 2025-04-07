Артисты Пушкинского театра Ашхабада выступят в Балканском велаяте с гастролями
Артисты Государственного русского драматического театра им.А.С.Пушкина в апреле покажут свои спектакли для жителей Балканского велаята.
Предлагаем ознакомиться с графиком выездных спектаклей, которые, начиная с 20 апреля, пройдут в городах Кизиларбат, Берекет, Балканабат и Туркменбаши.
Кизиларбат:
- Вск. 20.04. «Колобок» 14:30
- Вск. 20.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
Берекет:
- Пн. 21.04. «Колобок» 16:00
- Пн. 21.04. Концерт «Дружба народов» 18:00
Балканабат:
- Вт. 22.04. Концерт «Дружба народов» 19:00
- Ср. 23.04. «Колобок» 15:30
- Ср. 23.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
- Ср. 23.04. «Свободные бабочки» 19:00
- Чет. 24.04. «Колобок» 15:30
- Чет. 24.04. Весеннее настроение «Музыкально творческий вечер» 17:00
- Чет. 24.04. «Свободные бабочки» 19:00
- Пят. 25.04. «Колобок» 15:00
- Пят. 25.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
- Пят. 25.04. «Сестры» 19:00
- Суб. 26.04. «Колобок» 14:30
- Суб. 26.04. Концерт «Дружба народов» 19:00
Туркменбаши:
- Вск. 27.04. «Колобок» 14:00
- Вск. 27.04. «Колобок» 15:30
- Вск. 27.04. «Свободные бабочки» 19:00
- Пн. 28.04. «Колобок» 15:00
- Пн. 28.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
- Пн. 28.04. «Сестры» 19:00
- Вт. 29.04. «Колобок» 15:00
- Вт. 29.04. Весеннее настроение «Музыкально творческий вечер» 17:00
- Вт. 29.04. «Свободные бабочки» 19:00
- Ср. 30.04. «Колобок» 15:00
- Ср. 30.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
- Ср. 30.04. «Сестры» 19:00