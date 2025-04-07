Артисты Пушкинского театра Ашхабада выступят в Балканском велаяте с гастролями

Артисты Пушкинского театра Ашхабада выступят в Балканском велаяте с гастролями

Артисты Государственного русского драматического театра им.А.С.Пушкина в апреле покажут свои спектакли для жителей Балканского велаята.

Предлагаем ознакомиться с графиком выездных спектаклей, которые, начиная с 20 апреля, пройдут в городах Кизиларбат, Берекет, Балканабат и Туркменбаши.

Кизиларбат:

  • Вск. 20.04. «Колобок» 14:30
  • Вск. 20.04. Концерт «Дружба народов» 17:00

Берекет:

  • Пн. 21.04. «Колобок» 16:00
  • Пн. 21.04. Концерт «Дружба народов» 18:00

Балканабат:

  • Вт. 22.04. Концерт «Дружба народов» 19:00
  • Ср. 23.04. «Колобок» 15:30
  • Ср. 23.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
  • Ср. 23.04. «Свободные бабочки» 19:00
  • Чет. 24.04. «Колобок» 15:30
  • Чет. 24.04. Весеннее настроение «Музыкально творческий вечер» 17:00
  • Чет. 24.04. «Свободные бабочки» 19:00
  • Пят. 25.04. «Колобок» 15:00
  • Пят. 25.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
  • Пят. 25.04. «Сестры» 19:00
  • Суб. 26.04. «Колобок» 14:30
  • Суб. 26.04. Концерт «Дружба народов» 19:00

Туркменбаши:

  • Вск. 27.04. «Колобок» 14:00
  • Вск. 27.04. «Колобок» 15:30
  • Вск. 27.04. «Свободные бабочки» 19:00
  • Пн. 28.04. «Колобок» 15:00
  • Пн. 28.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
  • Пн. 28.04. «Сестры» 19:00
  • Вт. 29.04. «Колобок» 15:00
  • Вт. 29.04. Весеннее настроение «Музыкально творческий вечер» 17:00
  • Вт. 29.04. «Свободные бабочки» 19:00
  • Ср. 30.04. «Колобок» 15:00
  • Ср. 30.04. Концерт «Дружба народов» 17:00
  • Ср. 30.04. «Сестры» 19:00