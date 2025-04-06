Туркменистан готов к сотрудничеству с ЕС в климатической сфере – Президент

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступая на Самаркандском климатическом форуме заявил о сокращении выбросов метана в стране на 11% к концу 2024 года и призвал Евросоюз к долгосрочному сотрудничеству по климатической повестке, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

«В 2023 году создана Комиссия по сокращению выбросов метана. В декабре того же года было официально объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству. Правительство приняло Дорожную карту международного сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами и международными организациями по сокращению выбросов метана в атмосферу. В результате, только к концу 2024 года выбросы метана в Туркменистане сокращены на 11 процентов, что выше запланированного уровня», – отметил глава государства.

По словам Сердара Бердымухамедова, Туркменистан рассматривает Евросоюз как перспективного партнера по принципиальным вопросам климатической повестки. Основой для такого сотрудничества является совместная приверженность опорным международным конвенциям, договорам и соглашениям, в первую очередь Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению.

Президент Туркменистана подчеркнул важность реализации экологических инициатив страны, которые носят как региональный, так и глобальный характер. В их числе создание Регионального центра по климатическим технологиям и подготовка Программы перехода к циркулярной экономике. Туркменская сторона рассчитывает на поддержку Евросоюза в процессе их имплементации.

К приоритетам партнерства с ЕС Сердар Бердымухамедов отнес «зеленый переход» в энергетике, промышленности, транспорте и других важных областях экономики, связанных с производством и жизнеобеспечением.

Первый саммит «Центральная Азия – ЕС» состоялся в Самарканде в пятницу. В рамках мероприятия также был открыт международный климатический форум. На церемонии открытия присутствовали главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.