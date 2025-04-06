Туркменистан выступает за расширение культурно-гуманитарного сотрудничества с ЕС

Туркменистан намерен и далее развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с Европейским союзом, заявил Президент Сердар Бердымухамедов, выступая на первом саммите «Центральная Азия – Европейский союз» в Самарканде.

«Туркменистан привержен развитию и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества. С благодарностью отмечаем результативность образовательных проектов и программ, которые реализуются ЕС в нашем регионе на протяжении многих лет», – цитирует Сердара Бердымухамедова агентство TDH.

По словам главы государства, в Туркменистане в рамках программ ERASMUS-MUNDUS и ERASMUS+ реализовано более 40 проектов в области магистерских программ, цифровизации в сфере образования, поддержки устойчивого развития и академической мобильности.

Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность разработки совместного проекта в области профессионального образования для подготовки высококвалифицированных технических кадров. Кроме того, он выступил за активизацию совместных научных и исследовательских проектов в области истории, археологии, этнографии и сохранения памятников культурно-исторического наследия.

Президент Туркменистана также отметил перспективы туристических обменов и создания совместных программ экологического и этнографического туризма.

В первом саммите «Центральная Азия – ЕС», состоявшемся 4 апреля в Самарканде, приняли участие главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.