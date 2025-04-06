Телеканал Türkmenistan Sport покажет трансляции матчей европейских чемпионатов

5 апреля телеканал Türkmenistan Sport представит туркменским болельщикам прямые трансляции матчей ведущих европейских футбольных чемпионатов.

В рамках насыщенного футбольного дня зрители смогут увидеть четыре встречи:

В 16:30 состоится прямая трансляция матча английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» примет лондонский «Арсенал»

В 19:15 будет показан матч испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией»

В 21:30 зрители увидят противостояние команд английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингемом»

Завершит футбольный день в 23:45 прямая трансляция встречи итальянской Серии А, где «Милан» сыграет с «Фиорентиной»