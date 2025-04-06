Президент Туркменистана: ЕС может помочь решить проблемы с водой в Центральной Азии

Технологическая и методическая помощь Евросоюза может позитивно повлиять на решение проблем с водой в Центральной Азии. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на Самаркандском климатическом форуме, передает TDH.

«Говоря о насущных вопросах, особо выделил бы водную проблематику. Для нашего региона она имеет принципиальное значение, и здесь технологическое и методическое содействие Евросоюза может позитивно повлиять на решение существующих сложностей. Позиция Туркменистана в вопросах водной политики в регионе известна. Они должны решаться на основе трёх ключевых принципов: соблюдение международного права; взаимный учёт интересов; привлечение международных организаций, и в первую очередь ООН», – сказал глава государства.

Сердар Бердымухамедов добавил, что в целях сохранения и упрочения добрососедства, развития и сотрудничества в Центральной Азии, налаживания механизма водопользования из трансграничных рек региона, Туркменистан предложил Генассамблее ООН рассмотреть инициативу о создании Регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии.

«Один из ключевых вопросов экологического, социально-экономического и гуманитарного благополучия в регионе – спасение Арала. Туркменистан рассчитывает на более конкретное и целенаправленное международное обсуждение этой проблемы, в том числе выработку мер поддержки деятельности Международного Фонда спасения Арала на основании соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Предлагаем вместе настойчиво добиваться полной имплементации этих документов», – отметил Президент Туркменистана.

В Самарканде в пятницу состоялся первый саммит «Центральная Азия – ЕС». Там же открылся международный климатический форум. В церемонии открытия приняли участие главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.