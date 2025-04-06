Председатель Меджлиса Туркменистана прибыла в Ташкент для участия в Ассамблее UIP

Сегодня начался рабочий визит туркменской делегации под руководством Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозел Гулмановой в Узбекистан. Об этом сообщается на сайте Меджлиса Туркменистана.

Туркменская делегация принимает участие в 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского Союза (UIP), которая проходит в Ташкенте с 5 по 9 апреля.

В форуме принимают участие парламентарии почти из 140 стран мира, а также члены делегаций от 50 международных организаций.

По итогам форума предусматривается принятие Ташкентской декларации, отражающей консолидированную позицию стран-участниц по ключевым вопросам международного сотрудничества.