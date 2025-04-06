По инициативе Туркменистана в Вене прошла встреча послов стран ЦА с генсеком ОБСЕ

В Вене 3 апреля состоялась встреча послов стран Центральной Азии с Генеральным секретарем ОБСЕ. Встреча проведена по инициативе Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, участники обсудили широкую повестку дня ОБСЕ и роль Центральной Азии в продвижении Хельсинкских соглашений.

На повестке дня встречи стояли вопросы региональной безопасности, изменения климата, транспортной и торговой связанности, прав человека, верховенства закона, демократических институтов.

Подробно изложена инициатива Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия, поддержанная сообществом ООН. Также было отмечено, что в течение этого года будут проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление доверия между народами посредством дипломатии, диалога, культурного обмена, торговли и экономического сотрудничества, отмечает источник.