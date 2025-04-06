Для специалистов ФВС контроля импорта Туркменистана проведен семинар

В Ашхабаде с 1 по 3 апреля прошла сессия технической помощи по разработке стандартных операционных процедур для фитосанитарного и ветеринарного (ФВС) контроля импорта. В мероприятии приняли участие эксперты ФВС ведомств, отвечающие за разработку и внедрение мер контроля импорта в Туркменистане.

Сессия, организованная Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), была посвящена модернизации рабочих процессов и внедрению современных методов и инструментов в области фитосанитарного и ветеринарного контроля, что является ключевым элементом, способствующим законному перемещению товаров и грузов через границы.

Эксперты Европейского союза в сотрудничестве с национальными специалистами работали над разработкой общих стандартных операционных процедур (СОП) для инспекторов, которые будут применять их на практике при проверке товаров.

Сессия была проведена в рамках программного компонента 3 по содействию законным торговым потокам через границы, сообщается на сайте БОМКА 10.