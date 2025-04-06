Госкомитет Туркменистана по телевидению объявил тендер на закупку автотранспорта

Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии объявил тендер на приобретение автотранспорта для обеспечения нужд телерадиовещания страны.

Согласно опубликованному объявлению, ведомство планирует закупить микроавтобусы, полугрузовые автомобили (Pickup) и легковые автомобили марки Toyota Corolla, предназначенные для эксплуатации в горной местности, сообщается в газете «Нейтральный Трукменистан»

К участию в тендере приглашаются компании автомобильной отрасли и их филиалы, официально зарегистрированные на территории Туркменистана. Для участия в закупке необходимо подать заявку с указанием полной информации о компании, включая юридический статус и реквизиты.

Потенциальным участникам необходимо ознакомиться с условиями тендера, получить технические инструкции и подготовить коммерческое предложение. В пакет документов должны входить подтверждения качества и происхождения предлагаемых транспортных средств.

Заявки принимаются до 18:00 23 апреля 2025 года в Центре телерадиовещания «Туркменистан» в Ашхабаде. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 44-24-24, 44-22-00, факсу 92-52-42 или электронной почте orun.teh@turkmentv.gov.tm.