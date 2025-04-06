В Бухаресте проходят Дни туркменского кино

В Бухаресте, в кинозале Национального музея румынского крестьянства состоялось открытие Дней туркменского кино.

Кинопоказы организованы Посольством Туркменистана в Румынии в рамках празднования Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, для зрителей представлены киноленты Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.

Посол Туркменистана Аннамаммет Аннаев и Генеральный директор Национального музея румынского крестьянства Вирджил-Стефан Нитулеску выступили перед собравшимися с приветственной речью.