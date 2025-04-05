Туркменистан выступает за мирное развитие региона без геополитических конфликтов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что политико-дипломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Европейским Союзом может оказать значительное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе. Заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», состоявшемся в Самарканде, Республика Узбекистан, сообщает TDH.

В своём выступлении Президент Туркменистана подчеркнул важность совместных усилий, которые могли бы содействовать инициативам мирового сообщества, в первую очередь Организации Объединённых Наций. Глава государства отметил, что Туркменистан стремится видеть Центральную Азию мирным, экономически привлекательным регионом, территорией стабильности и предсказуемости, свободной от геополитических конфликтов и противоречий.

Президент Туркменистана также заявил о готовности страны работать для достижения этих целей в соответствии со своим нейтральным статусом и международными обязательствами. Особое внимание в выступлении было уделено борьбе с традиционными вызовами времени и новыми угрозами. Сердар Бердымухамедов призвал к разработке действенных совместных шагов и созданию современных эффективных механизмов защиты, основанных на новейших научных и технологических разработках.