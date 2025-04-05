Сердар Бердымухамедов пригласил в Туркменистан инвесторов из Евросоюза

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего выступления на первом саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде подтвердил готовность предоставить инвесторам максимально благоприятные условия и пригласил европейские компании к присутствию на туркменском рынке, сообщает TDH.

Глава государства выразил убеждённость, что действенное инвестиционное участие Евросоюза в комплексе инфраструктурных проектов в регионе принесет серьезные геоэкономические и коммерческие дивиденды, укрепит и расширить долгосрочные позиции европейского бизнеса в Центральной Азии.

«Считаем, что торгово-экономическое партнёрство сегодня нуждается в серьезном рассмотрении с точки зрения его эффективности и соответствия объективным возможностям. Наш регион может стать для европейских компаний местом создания крупных современных производств в промышленности, сферах транспорта и коммуникаций, вложений в проекты научно-технологических кластеров, сервисных центров», – добавил Президент Туркменистана.

В Самарканде в пятницу состоялся первый саммит «Центральная Азия – ЕС». Он прошел под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Евросоюз был представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.