Президент Туркменистана принял участие в Самаркандском международном климатическом форуме

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Узбекистан принял участие в церемонии открытия первого международного форума «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация ради общего процветания», сообщает TDH.

Двухдневный форум, организованный в Конгресс-центре комплекса «Silk Road Samarkand», стал одним из важнейших мировых событий в области экологии и изменения климата.

Среди его участников – главы государств Центральной Азии, руководители Европейского Союза, ведущие мировые эксперты, государственные деятели и члены правительств ряда зарубежных стран, представители международных организаций и крупных финансовых структур.

В Самарканде в пятницу состоялся первый саммит «Центральная Азия – ЕС». Сегодня же там открылся международный климатический форум. Оба мероприятия проводятся под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Евросоюз представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.