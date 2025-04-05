Глава Туркменистана высоко оценил потенциал сотрудничества между Центральной Азией и ЕС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил потенциал сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом, определив приоритетными направлениями сотрудничества в данном формате экономику, инвестиции, энергетику, транспорт, торговлю. Об этом он заявил в своем выступлении на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоялся в Самарканде, передает TDH.

«Туркменистан твердо настроен на серьезный энергодиалог с ЕС на новом содержательном уровне и готов к реализации практических шагов», — заявил глава Туркменистана, пригласив европейских партнеров к предметному обсуждению возможностей партнерства в сфере возобновляемой энергетики. Вместе с тем отмечалась готовность к запуску практических совместных проектов в сфере «зеленой энергетики и к рассмотрению перспектив сотрудничества в сфере использования ветровой и солнечной энергии, водородной энергетики.

Ключевым компонентом стратегического взаимодействия Президент Сердар Бердымухамедов назвал создание транспортной и коммуникационной линии «Восток-Запад» и «Запад-Восток», выразив готовность предоставить мощности морского порта Туркменбаши на Каспийском побережье Туркменистана, а также дорожную инфраструктуру на территории нашей страны в интересах этого проекта. Наряду с этим констатировалась важность строительства подводной инфраструктуры на Каспии.

В Самарканде в пятницу состоялся первый саммит «Центральная Азия – ЕС». Он прошел под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Евросоюз был представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.