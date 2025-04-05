В Посольстве Туркменистана в Москве прошла встреча с новым послом Словении в РФ

В Посольстве Туркменистана в Москве вчера состоялась встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Республики Словения в РФ Аленкой Сухадолник. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В ходе беседы был сделан акцент на важности проведения двусторонних межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, а также очередного заседания Межправительственной туркменско-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Уделив большое внимание мероприятиям Международного года мира и доверия, а также празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, стороны обсудили практическую реализацию этой инициативы.

В течение года в Туркменистане и за его пределами планируется проведение ряда крупных мероприятий, посвященных этим событиям, кульминацией которых в декабре будет международная конференция с участием глав государств. На форум в качестве почетного гостя была приглашена Президент Республики Словения госпожа Наташа Пирц Мусар, отмечает источник.