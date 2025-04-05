В вузах Туркменистана стартует кампания по привлечению абитуриентов

В Туркменистане стартует кампания по привлечению абитуриентов. Начиная с середины апреля, в вузах страны будут проходить Дни открытых дверей для всех желающих поступать в 2025-2026 учебном году.

Одним из первых о проведении Дней открытых дверей объявил Туркменский государственный институт экономики и управления . Встреча с потенциальными абитуриентами состоится 15 и 16 апреля в 15.00, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Гости института получат возможность ознакомиться с организацией учебного процесса, предлагаемыми вузом специальностями и направлениями подготовки специалистов, успехами и достижениями института, а также современными учебными корпусами, оснащёнными передовым оборудованием и высокоскоростным интернетом, специализированными аудиториями и лингафонными кабинетами.

Полную информацию о Туркменском государственном институте экономики и управления можно получить, посетив официальный сайт вуза.

14 и 19 апреля с 14.00 до 19.00 День открытых дверей проводит Туркменский государственный институт физической культуры и спорта .

Будущие абитуриенты смогут встретиться с представителями факультетов, кафедр и получить квалифицированную консультацию по всем вопросам поступления. В ходе экскурсий по институту молодежи будет предоставлена подробная информация об учебной, воспитательной, методической, культурно-массовой работе, проводимой в высшей школе, созданных в ней широких возможностях для успешной учёбы, насыщенного культурного досуга и активных занятий спортом.

Полную информацию о вузе можно получить на сайте вуза.