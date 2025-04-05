В Вене презентовали книгу Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира»

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Вене 2 апреля прошла презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие было организовано Посольством и Постоянным представительством Туркменистана в Вене в рамках празднования Международного дня Новруз.

В качестве гостей на встречу были приглашены послы, постоянные представители, аккредитованные при ООН в Вене, члены дипломатического корпуса, представители международных организаций, а также студенческая молодежь из Туркменистана, Австрии и других стран, обучающаяся в настоящее время в австрийских вузах.

Выступающие отмечали, что указанные в книге гуманистические идеи Махтумкули лежат в основе международных инициатив Туркменистана, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

На специальном стенде приглашенные гости имели возможность ознакомиться с изданием на трех языках: туркменском, русском и английском, отмечает источник.