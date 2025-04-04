Telegram начал аннулировать «звёзды», подарки и Premium-подписки, полученные обманным путём

Популярный мессенджер Telegram запустил кампанию по борьбе с мошенническими схемами, связанными с цифровыми товарами на платформе. Пользователи начали получать уведомления об аннулировании «звёзд», подарков и Premium-подписок, полученных незаконным способом, сообщает Telegram Info.

Под удар попали пользователи, ставшие участниками схемы, при которой отправитель после передачи цифровых товаров запрашивал возврат средств у банка или магазина приложений. В результате получатель сохранял подарок, а отправитель возвращал свои деньги, что приводило к финансовым потерям для платформы.

По данным аналитического сервиса Gifstat, исследование которого было проведено по просьбе издания «Код Дурова», масштаб проблемы оказался значительным. Мера по аннулированию могла затронуть более 3000 пользователей, а общая стоимость «сожжённых» подарков оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

При этом ситуация может усугубиться в ближайшее время. По информации издания, один из мошеннических сервисов уже произвёл возвраты проданных третьим лицам «звёзд» на сумму около 50 тысяч долларов США.

Как отмечает Telegram Info, пока неизвестно, какие меры предпринимает платформа в случаях, когда получатель уже потратил полученные «звёзды» к моменту отзыва платежа.