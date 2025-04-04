Туркменский преподаватель принял участие в международном семинаре по ИИ в Индии

Преподаватель кафедры информационных систем и технологий Туркменского государственного университета имени Махтумкули Юсуп Назаров принял участие в десятидневном обучающем семинаре «Сертифицированное обучение в области ответственного искусственного интеллекта». Мероприятие прошло в Центре развития передовых вычислений в Нью-Дели в рамках Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC), об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В семинаре участвовали представители десяти стран, включая Бутан, Казахстан, Коста-Рику, Танзанию, Палестину, Фиджи, Оман, Монголию и Нигерию. Программа была сосредоточена на концепции ответственного искусственного интеллекта, который обеспечивает безопасное, надежное и этичное использование ИИ.

В рамках обучения обсуждались такие важные аспекты, как справедливость, предотвращение предвзятости, обеспечение конфиденциальности данных и международные стандарты в области искусственного интеллекта, включая ISO/IEC 23894. Особый интерес вызвали занятия по созданию и использованию локального искусственного интеллекта.

Полученные знания и навыки будут применяться в учебном процессе ТГУ, в частности, при проведении спецкурсов «Машинное обучение» и «Программирование в системах Android и iOS».