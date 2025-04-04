Туркменистан примет участие в международной выставке Made in Turаn в Баку

Туркменистан примет участие в международной выставке Made in Turаn («Сделано в Туране»), которая пройдет в Баку 29-30 апреля.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития торговли и сотрудничества в текстильной промышленности, расширения партнерских отношений между предпринимателями и продвижение перспективных проектов, сообщает uza.uz.

В форуме также примут участие эксперты текстильной отрасли, дизайнеры и предприниматели из Узбекистана, Казахстана, Турции, Кыргызстана, России, Пакистана, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Венгрии и Японии.

В рамках мероприятия пройдут презентации ведущих экспертов, презентации текстильных брендов, двусторонние встречи и деловые переговоры, круглые столы и тематические консультации.

Также в ходе эксклюзивных бизнес-экскурсий участники получат возможность ознакомиться с передовым опытом Азербайджана в данной области, отмечает источник.