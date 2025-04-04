Сердар Бердымухамедов провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Самарканд провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство TDH.

В ходе переговоров глава Туркменистана подчеркнул, что придает особое значение расширению сотрудничества с Европейским союзом. По словам Сердара Бердымухамедова, Ашхабад намерен развивать партнерство не только в экономической, энергетической, технологической и транспортной сферах, но также в областях культуры и образования.

Стороны отметили, что на современном этапе двустороннее взаимодействие включает в себя важные вопросы, связанные с экономикой и энергоснабжением. Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан уделяет особое внимание внедрению новых технологий и обеспечению стабильности энергоресурсов в соответствии с продвигаемой Европейским союзом политикой «зеленой» энергетики.

Глава государства высоко оценил уровень партнерства с Европейским союзом и подтвердил готовность страны к дальнейшему эффективному развитию отношений.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Узбекистан для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский союз», в котором также примут участие главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Европейский союз на встрече представляют президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Основные мероприятия саммита пройдут 4 апреля.