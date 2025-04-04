Сборная Туркменистана поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная Туркменистана поднялась на 142-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В марте сборная Туркменистана провела на выезде матч отбора на Кубок Азии-2027 против команды Китайского Тайбэя, выиграв его со счетом 2:1. В активе туркменской команды 1076,13 балла.

В обновленном рейтинге ФИФА национальная команда Туркменистана расположилась между сборными Фарерских островов (141-е место) и Литвы (143-е место). Всего в рейтинге представлена 211 национальная команда.

Лидирующую позицию в мировой классификации сохраняет действующий чемпион мира сборная Аргентины. Вторую строчку занимает команда Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы и опередившая сборную Франции. Четвертое и пятое места занимают сборные Англии и Бразилии соответственно.

Среди азиатских команд наивысшую позицию в рейтинге занимает Япония (15-е место). В тройку сильнейших сборных Азии также входят Иран (18-е место) и Республика Корея (23-е место).

Следующее обновление рейтинга ФИФА запланировано на 10 июля.