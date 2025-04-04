Президент Туркменистана провел встречу с главой Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в рамках своего рабочего визита в Самарканд, куда он прибыл для участия в первом саммите в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», сообщает TDH.

В ходе двусторонних переговоров главы государств с удовлетворением отметили высокий уровень доверия и динамичное развитие туркмено-узбекских отношений по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено сотрудничеству в таких стратегических сферах как сельское хозяйство, электроэнергетика, нефтегазовый комплекс и химическая промышленность.

Собеседники также подчеркнули важность формирования транспортных и энергетических коридоров, укрепления межрегиональных связей и совместной работы по обеспечению устойчивого развития и стабильности в Центральной Азии. Они выразили уверенность, что предстоящий саммит станет значимым шагом на пути к более тесному и взаимовыгодному партнерству между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

Основные мероприятия саммита запланированы на 4 апреля. В них примут участие руководители пяти центральноазиатских государств, а также Президент Европейского совета Антониу Кошта, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие официальные лица.