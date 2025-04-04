Президент Туркменистана прибыл в Самарканд для участия в саммите Центральная Азия – ЕС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в первом Саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», сообщает TDH.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту города Самарканд, украшенном Государственными флагами стран-участниц Саммита.

Здесь главу государства тепло приветствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. Из воздушной гавани автокортеж Президента Туркменистана направился к резиденции, отведенной на время визита.

Саммит состоится 3 и 4 апреля участием лидеров Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. ЕС будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.