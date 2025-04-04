Президент Туркменистана обсудил укрепление сотрудничества с главой Евросовета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Самарканде с председателем Европейского совета Антониу Коштой обсудил наращивание взаимодействия по разным направлениям, сообщает TDH.

Как отметил глава государства, Туркменистан придаёт большое значение сотрудничеству с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-коммуникационной сферах. Президент Туркменистана выразил уверенность, что встреча с главой Евросовета будет способствовать углублению многосторонних отношений.

Глава государства прибыл сегодня с рабочим визитом в Узбекистан для участия в саммите Центральная Азия – Европейский союз, котором также примут участие главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Евросоюз будет представлен президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.