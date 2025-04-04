Президент Туркменистана встретился с руководителем Европейского банка реконструкции и развития

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Узбекистан, в рамках первого саммита в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», который проводится в городе Самарканд, встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает TDH.

В ходе встречи глава государства отметил, что Туркменистан придаёт важное значение укреплению и наращиванию международного партнёрства в реализации стратегии экономического развития, в частности, активизации связей с авторитетными финансовыми учреждениями и кредитно-банковскими структурами. В этой связи, с удовлетворением констатирован эффективный и долгосрочный характер сотрудничества Туркменистана с ЕБРР.

Дав высокую оценку развитию экономической системы Туркменистана, Одиль Рено-Бассо подтвердила заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. В ряду актуальных направлений обозначено взаимодействие в сферах энергетики, транспорта и цифровой экономики.