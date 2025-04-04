Посольство Кореи в Ашхабаде сообщило о проведении онлайн-ярмарки языковых программ

Посольство Кореи в Туркменистане сообщило о том, что с 11 по 20 апреля состоится онлайн-ярмарка образовательных программ изучения корейского языка в 2025 году, организуемая Национальным институтом международного образования (NIIED) при Министерстве образования Республики Корея.

На онлайн-ярмарке, которая будет проходить на веб-сайте Study in Korea, будет предоставлена информации о языковых курсах, в том числе онлайн-стенды и брифинги от 58 университетов Кореи.

Детально ознакомиться с информацией о проведении мероприятия можно на официальном сайте Посольства Республики Корея.