Туркменистан стал крупнейшим экспортером помидоров в Россию с начала 2025 года

Туркменистан занял лидирующую позицию по поставкам помидоров на российский рынок с начала 2025 года, сообщает издание «Report» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

По состоянию на 23 марта объем экспортированных туркменских помидоров в Россию достиг почти 30 тысяч тонн. Таким образом, Туркменистан сохраняет статус основного поставщика томатов на российский рынок. Второе место в этом направлении занимает Азербайджан, который за отчетный период экспортировал в Россию 28,7 тысяч тонн помидоров.

В целом, за указанный период Россия импортировала 124,9 тысяч тонн помидоров из зарубежных стран, при этом четверть всех поставок приходится на долю Туркменистана.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о поставках Туркменистаном 149 тысяч тонн помидоров на внешние рынки в 2024 году, около 56 процентов из которых были экспортированы в Россию.