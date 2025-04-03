Туркменистан и Саудовская Аравия намерены развивать энергетическое сотрудничество

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял государственного министра Королевства Саудовская Аравия, члена Кабинета Министров Эмира Турки бин Мохаммеда Аль Сауда, сообщает TDH.

В ходе встречи отмечалось, что Туркменистан придаёт большое значение укреплению традиционных дружественных и братских межгосударственных отношений с Королевством Саудовская Аравия, которые отличаются открытостью, взаимным уважением и высоким уровнем доверия.

Как констатировалось, страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций (ООН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В ходе состоявшегося обмена мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях развития двусторонних торгово-экономических отношений собеседники с удовлетворением отметили ежегодный рост взаимного товарооборота.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, модернизация и диверсификация национальной экономики, активное привлечение иностранных инвестиций во все её сектора являются приоритетными направлениями экономической стратегии Туркменистана.

Ашхабад всегда открыт для эффективного сотрудничества с иностранными партнёрами, и реализуемые в настоящее время комплексные социально-экономические программы создают благоприятные условия для расширения установившихся за последние годы плодотворных отношений.

Как известно, Туркменистан и Саудовская Аравия – страны, обладающие огромными запасами природных ресурсов, что служит основой для развития взаимовыгодного партнёрства в топливно-энергетическом секторе. В этой связи собеседники отметили наличие большого потенциала и перспектив для наращивания взаимодействия в сфере добычи, переработки и поставках нефти и газа на мировые рынки, подтвердив взаимную готовность сторон к дальнейшему углублению налаженного эффективного сотрудничества, отметили в информагентстве.