Презентация книги искусствоведа Юлии Джумаевой состоялась в Лебапской спецшколе искусств

В Лебапской специальной школе искусств состоялась презентация новой книги «Вдохновение, рождённое любовью» известного туркменского искусствоведа, журналиста Юлии Джумаевой.

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенческая молодежь, представители творческой интеллигенции.

В ходе презентации книги, предназначенной для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся искусством; автор рассказала об истории её создания, процессе работы и художественной структуре произведения.

В сборнике «Вдохновение, рожденное любовью», состоящем из одиннадцати художественно-публицистических статей, очерков, интервью, представлены творческие портреты выдающихся личностей и современных деятелей искусства Туркменистана, внесших свой вклад в становление и развитие национальной музыки, кино, литературы, живописи.

Их уникальное наследие, отличающееся редким своеобразием, высоким профессионализмом, представляет собой яркую страницу в истории развития национальной и западноевропейской культуры.

Туркменское музыкальное искусство рассматривается через призму становления и развития национальной композиторской школы. Особенности творчества и биографии композиторов Туркменистана приводятся в контексте художественных процессов XX века и современности.

Книга открывается очерком о народном артисте Туркменистана, видном корифее, композиторе Ашир Кулиеве, заложившем основы туркменской профессиональной музыкальной культуры. Далее, освещается композиторское творчество Чары Нурымова, Реджеп Реджепова.

Известный писатель-драматург Мухамметнур Курбанклычев, автор более 25 пьес и художественных книг, один из ярких представителей национальной литературы 1970-80-х годов.

Джумабай Розыев – заслуженный работник культуры Туркменистана, внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры Лебапского велаята и подготовку высоко квалифицированных специалистов.

Имена наших современников – народного артиста Туркменистана, композитора Дангатара Хыдырова; пианиста, композитора, арт-директора Московского Международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова — Мамеда Гусейнова; первой туркменской женщины композитора Джерен Курбанклычевой, самобытных композиторов Веры Абаевой и Мереда Аннамурадова широко известны в нашей стране и за её пределами.

Алымджан Ишанкулыев – единственный в стране художник-график, работающий в технике гратографии, создавший прекрасные полотна, которые неоднократно представляли туркменское изобразительное искусство на международных выставках в Англии, Италии, Германии, России, Узбекистане.

Всех этих ярких личностей объединяет общая черта – искренняя привязанность к своей профессии, одержимость искусством, вдохновение, рождённое огромной любовью к Родине. Туркменские мастера дарят нам своё творчество, щедро делясь своим неповторимым восприятием мира.

Об этом повествует читателям название книги и её богатое внутреннее содержание.

Выступающие на презентации отметили, что новое издание имеет важное значение для молодого поколения в деле сохранения и популяризации бесценной сокровищницы — уникального национального историко-культурного наследия.