Презентация книги искусствоведа Юлии Джумаевой состоялась в Лебапской спецшколе искусств
В Лебапской специальной школе искусств состоялась презентация новой книги «Вдохновение, рождённое любовью» известного туркменского искусствоведа, журналиста Юлии Джумаевой.
В мероприятии приняли участие преподаватели и студенческая молодежь, представители творческой интеллигенции.
В ходе презентации книги, предназначенной для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся искусством; автор рассказала об истории её создания, процессе работы и художественной структуре произведения.
В сборнике «Вдохновение, рожденное любовью», состоящем из одиннадцати художественно-публицистических статей, очерков, интервью, представлены творческие портреты выдающихся личностей и современных деятелей искусства Туркменистана, внесших свой вклад в становление и развитие национальной музыки, кино, литературы, живописи.
Их уникальное наследие, отличающееся редким своеобразием, высоким профессионализмом, представляет собой яркую страницу в истории развития национальной и западноевропейской культуры.
Туркменское музыкальное искусство рассматривается через призму становления и развития национальной композиторской школы. Особенности творчества и биографии композиторов Туркменистана приводятся в контексте художественных процессов XX века и современности.
Книга открывается очерком о народном артисте Туркменистана, видном корифее, композиторе Ашир Кулиеве, заложившем основы туркменской профессиональной музыкальной культуры. Далее, освещается композиторское творчество Чары Нурымова, Реджеп Реджепова.
Известный писатель-драматург Мухамметнур Курбанклычев, автор более 25 пьес и художественных книг, один из ярких представителей национальной литературы 1970-80-х годов.
Джумабай Розыев – заслуженный работник культуры Туркменистана, внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры Лебапского велаята и подготовку высоко квалифицированных специалистов.
Имена наших современников – народного артиста Туркменистана, композитора Дангатара Хыдырова; пианиста, композитора, арт-директора Московского Международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова — Мамеда Гусейнова; первой туркменской женщины композитора Джерен Курбанклычевой, самобытных композиторов Веры Абаевой и Мереда Аннамурадова широко известны в нашей стране и за её пределами.
Алымджан Ишанкулыев – единственный в стране художник-график, работающий в технике гратографии, создавший прекрасные полотна, которые неоднократно представляли туркменское изобразительное искусство на международных выставках в Англии, Италии, Германии, России, Узбекистане.
Всех этих ярких личностей объединяет общая черта – искренняя привязанность к своей профессии, одержимость искусством, вдохновение, рождённое огромной любовью к Родине. Туркменские мастера дарят нам своё творчество, щедро делясь своим неповторимым восприятием мира.
Об этом повествует читателям название книги и её богатое внутреннее содержание.
Выступающие на презентации отметили, что новое издание имеет важное значение для молодого поколения в деле сохранения и популяризации бесценной сокровищницы — уникального национального историко-культурного наследия.