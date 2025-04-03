Посол Туркменистана аккредитован в Республике Кипр

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Кипр (с резиденцией в Риме) Т.Комеков вручил свои верительные грамоты Президенту Кипра Никосу Христодулидису.

Церемония вручения проходила в Президентском дворце городе Никосия, сообщает МИД Туркменистана.

Президент Кипра передал теплые приветствия главе Туркменистана, а также выразил наилучшие пожелания в адрес туркменского народа. При этом был отмечен важный вклад политики позитивного нейтралитета Туркменистана в продвижении мира, стабильности и безопасности.

Передав теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана главе Кипра, посол Т.Комеков вручил пригласительное послание от имени Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова для участия в Международном форуме мира и доверия, который состоится 12 декабря.

Была выражена заинтересованность сторон в развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Кипр по направлениям, представляющим взаимный интерес, отмечает источник.