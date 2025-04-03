Посольство Туркменистана в РФ провело научно-практическую конференцию

Научно-практическую конференцию «Международный год мира и доверия, 2025 – инициатива для сотрудничества и взаимопонимания» провело Посольство Туркменистана в Москве совместно с Дипломатической академией МИД Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В мероприятии приняли участие представители посольства, дипломатической академии, Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса, научных и образовательных учреждений, международных организаций, средств массовой информации.

Участники конференции единодушно отметили, что идеи мира, доверия и созидания, провозглашаемые Туркменистаном, находят понимание и поддержку в России.

Работа конференции освещалась в МГТРК «Мир» и на телеканале «Большая Азия».

В ходе мероприятия была организована фотовыставка, отражающая важные моменты в истории развития туркменско-российских отношений, а также знакомящая зрителей с национально-культурной спецификой и самобытностью туркменского народа.

Проведение конференции сопровождалось выставкой книг Президента Туркменистана С.Г. Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Г.М. Бердымухамедова, отмечает источник.