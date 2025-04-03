В Туркменистане на средства Благотворительного фонда продолжают оперировать больных детей

За счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова продолжают оказывать оздоровительно-реабилитационную и лечебную помощь для ряда юных туркменистанцев в различных регионах страны. Об этом сообщает туркменская пресса.

Как отмечается, в частности:

13-летняя жительница этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Мехрибан Халлыева, страдающая заболеванием опорно-двигательного аппарата, прошла ортопедически-хирургическую операцию в многопрофильной больнице города Аркадаг. Такое лечение также было оказано 5-летнему жителю Ахалского велаята Сулеймангелди Худайбердыеву в Центре охраны здоровья матери и ребенка «умного» города.

Давутмырат Халыкмырадов, 13-летний житель Ахалского велаята, родившийся с заболеванием опорно-двигательного аппарата перенес ортопедически-хирургическую операцию в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде.

Нейрохирургическая операция проведена 7-месячному жителю Дашогузского велаята Алимету Гелдимедову с врожденным пороком развития головного мозга, окклюзионной гидроцефалией. Также здесь был прооперирован житель Лебапского велаята Овез Азадов в возрасте 1 года и 3 месяцев.

В многопрофильной больнице Ахалского велаята 3-летнему Доветмырату Доветмырадову была проведена хирургическая операция.

В Центре охраны здоровья матери и ребенка Балканского велаята проведена нейрохирургическая операция 15-летнему Максату Машарипову и 9-летней Шазаде Гуладовой.

В Центре охраны здоровья матери и ребенка Дашогузского велаята прооперированы 5-летний Медет Кожашев и 9-летний Эльдар Дадебаев.

В Центре охраны здоровья матери и ребенка Лебапского велаята прооперированы 11-летний житель региона Кервен Ахмедов и 10-летний житель Лебапской велаята Нуралы Деряев с диагнозом правосторонний крипторхизм.

В Марыйской велаятской детской больнице были проведены хирургические операции для 7-летнего Оразсахета Поладова с заболеванием гидроцеле, 6-летнего Безиргена Бегенчмырадова с правосторонним гидроцеле и 7-летней Ширин Шохрадовой с хроническим гипертрофическим фолликулярным тонзиллитом.

Состояние здоровья всех прооперированных детей удовлетворительное.

Напомним, что с момента создания за счет средств Фонда в медицинских учреждениях страны детям было проведено более 500 операций.