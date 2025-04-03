В Балканабате прошли выступления мастеров циркового искусства Туркменистана

В здании «Türkmeniň ak öýi» города Балканабат состоялись показательные выступления Государственного цирка Туркменистана, Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг и Группы национальных конных игр «Галкыныш».

Зрители увидели выступления клоунов, акробатов, жонглёров и дрессировщиков с их питомцами. Особый восторг вызвала программа Группы национальных конных игр «Galkynyş». Джигиты демонстрировали вертикальные стойки на скаку, построение пирамид и другие сложные трюки на ахалтекинских скакунах.

«Резвость коней удивила зрителей. У ахалтекинских скакунов добрый нрав, располагающий к себе всех. Для нас огромная честь дарить людям встречу с искусством туркменской джигитовки», — отметил художественный руководитель Группы «Galkynyş», заслуженный коневод Туркменистана Сердар Пыгыев.

В будущем коллектив планирует расширить программу своих цирковых представлений.