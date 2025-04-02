Apple оштрафована на €150 млн за неоднозначную формулировку в iOS

Французский регулятор в сфере конкуренции наложил на компанию Apple штраф в размере €150 млн ($162 млн) за внедрение функции «Отслеживание в приложениях» (App Tracking Transparency, ATT) в операционной системе iOS. По мнению регулятора, технологический гигант злоупотребил своим доминирующим положением на рынке, сообщает gazeta.ru со ссылкой на 9to5Mac.

Штраф был назначен после рассмотрения жалобы от объединения торговых ассоциаций, представляющих интересы рекламодателей, которые утратили доступ к пользовательским данным, необходимым для показа персонализированной рекламы.

Внедренная в 2021 году функция ATT обязывает приложения запрашивать у пользователей явное согласие на отслеживание их действий в других приложениях и веб-сайтах для таргетирования рекламы. Персонализированные рекламные объявления значительно эффективнее обычных, поэтому разработчики бесплатных приложений с рекламной моделью монетизации получают больше прибыли при сборе пользовательских данных.

С момента внедрения ATT все приложения обязаны показывать диалоговое окно с запросом разрешения на отслеживание. Как и предполагалось, большинство пользователей отказывают в таком разрешении.

Жалобы на Apple поступали из разных стран. Некоторые заявители утверждали, что ATT несправедлива, поскольку собственные приложения Apple не подчиняются этим требованиям. Другие указывали, что снижение доходов вынуждает разработчиков повышать цены, чтобы компенсировать потери.

Французский антимонопольный орган вынес решение после продолжительного расследования методов, используемых Apple для запроса разрешений на сбор данных пользователей iOS, и их влияния на рекламную индустрию.

Основной причиной штрафа, согласно источникам, стала излишне сложная формулировка текста в диалоговом окне запроса.

Управление по конкуренции Франции в понедельник заявило, что принуждение приложений к отображению нескольких диалоговых окон делает пользовательский опыт «чрезмерно усложненным».

Регулятор также отметил, что система ATT от Apple была «ни необходимой, ни соразмерной» целям защиты данных. При этом сам механизм ATT не считается «проблематичным» по сути, однако способ его реализации квалифицируется как «злоупотребление с точки зрения законодательства о конкуренции».