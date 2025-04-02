Туркменский вуз проведет международную научно-практическую конференцию

17-18 апреля в Туркменском государственном университет имени Махтумкули состоится Международная научно-практическая онлайн-конференция «Роль мира и доверия в изучении и сохранении культурного наследия».

Конференция будет организована совместно с кафедрой ЮНЕСКО ТГУ «Культурное наследие: от прошлого к будущему» и будет посвящена Международному году мира и доверия, 30-летию нейтралитета Туркменистана, а также Международному дню всемирного наследия, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

К участию в форуме приглашаются профессоры, преподаватели, ученые, аспиранты и докторанты высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, представителей кафедр и клубов ЮНЕСКО, Ассоциированных школ ЮНЕСКО Туркменистана и зарубежных стран.

Рабочие языки мероприятия — туркменский, русский и английский.

Международный научно-практический форум включает в себя пленарное заседание и четыре секции на следующие темы:

Секция: Политика мира и доверия постоянно нейтрального Туркменистана основа культурно-гуманитарного сотрудничества; Секция: Туркменистан – ЮНЕСКО: деятельность по сохранению национального и всемирного культурного наследия; Секция: Научные направления изучения культурного наследия; Секция: Материально-духовная культура туркменского народа и народов мира: новые исследования и направления.

Желающим принять участие в конференции необходимо до 7 апреля отправить в оргкомитет тезисы выступлений, аннотации и регистрационную форму по электронной почте: tsu.unescochair@gmail.com.

Правила и образец их оформления, а также другая дополнительная информация размещены на сайте ТГУ им.Махтумкули в разделе «ЮНЕСКО – 2025». Контактные телефоны: (+99312) 39-86-62; (+99312) 94-67-98, (+99365) 64-93-62.

По итогам конференции планируется публикация электронного сборника тезисов.