Туркменские футболистки узнали соперниц в отборе на Кубок Азии-2026

Женская сборная Туркменистана по футболу узнала своих соперников в отборочном турнире Кубка Азии-2026. По результатам жеребьевки туркменские футболистки попали в группу «С» вместе с командами Мьянмы, Бахрейна и Бангладеш.

Отборочные матчи во всех группах пройдут в централизованном формате с 23 июня по 5 июля 2025 года. Кандидатура главного тренера женской сборной Туркменистана для подготовки к отборочному турниру будет определена позднее, передает издание «Туркменистан: Золотой век».

Победители восьми групп пройдут в следующий раунд квалификации, где к ним присоединятся хозяйки финального турнира сборная Австралии и три лучшие команды предыдущего розыгрыша Кубка Азии-2022, проходившего в Индии – действующие чемпионки команда Китая, серебряные призеры сборная Республики Корея и бронзовые медалисты команда Японии.

Финальный турнир с участием 12 сильнейших сборных континента состоится с 1 по 21 марта 2026 года в трех городах Австралии – Сиднее, Перте и Голд-Косте на стадионах, принимавших матчи женского чемпионата мира 2023 года.