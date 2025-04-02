Туркменские преподаватели прошли стажировку в румынском городе Сибиу

Группа преподавателей Государственного энергетического института Туркменистана и Международного университета нефти и газа имени Ягшегельды Какаева с 22 по 28 марта посетила город Сибиу в Румынии с целью участия в краткосрочном тренинге по разработке учебной программы для магистратуры.

Визит проходил в рамках программы Европейского Союза Erasmus+, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В ходе тренинга, который состоялся в Университете имени Лучиана Блага, участники были ознакомлены с передовыми методами обучения, инновационными подходами к разработке учебных программ, современными мировыми тенденциями в области экологии и менеджмента.

Особое внимание было уделено вопросам интеграции экологии с социальными и экономическими аспектами, а также разработке образовательных программ, способных обеспечить устойчивое развитие в Центральной Азии. Участники тренингов смогли обменяться опытом, широко внедрить инновационные подходы к образованию и ознакомиться с практическими примерами успешно реализуемых программ в других странах.

В рамках визита участники посетили завод автозапчастей Continental, расположенный в городе Сибиу.