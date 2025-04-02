Туркменистан и Грузия укрепляют сотрудничество в сфере СМИ

Посол Туркменистана в Грузии Довлет Сейитмаммедов провел встречу с руководителем информационной службы Общественного вещателя Грузии (ОВГ) Экой Шонией, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества между СМИ двух стран. Об этом сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии.

На встрече был отмечен динамичный характер туркмено-грузинских отношений. Участники подчеркнули особую значимость недавнего официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Особое внимание было уделено культурно-гуманитарной сфере сотрудничества. Посол Сейитмаммедов проинформировал грузинскую сторону о готовящихся праздничных мероприятиях в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашения 2025 года «Международным годом мира и доверия».

В связи с предстоящими событиями дипломат подчеркнул важность активного участия представителей СМИ обеих стран в международных мероприятиях, проводимых как в Туркменистане, так и в Грузии. Стороны договорились о расширении информационного обмена, включая освещение значимых событий и демонстрацию документальных фильмов и видеороликов.

По итогам встречи представители выразили уверенность, что углубление сотрудничества между медиа двух государств будет способствовать укреплению взаимопонимания, продвижению культурного обмена и расширению двусторонних отношений.