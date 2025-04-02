Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот в МИД Кипра

29 марта в рамках рабочего визита в Республику Кипр Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комеков вручил копии верительных грамот Главе Протокольного отдела МИД Кипра К.Софиану, об этом Turkmenportal сообщило посольство Туркменистана в Италии.

В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям. Стороны рассмотрели вопросы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам реализации двусторонних визитов, которые способствуют укреплению отношений между Туркменистаном и Кипром.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение поддерживать активный диалог для дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между государствами и обменялись наилучшими пожеланиями.