Молодежь Туркменистана со знанием языков привлекут к форуму ООН

В ходе недавнего рабочего визита Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Балканский велаят, были рассмотрены планы по привлечению туркменской молодежи со знанием иностранных языков к работе предстоящего международного форума. Особое внимание было уделено подготовке культурной программы мероприятия, пишет TDH.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность участия молодого поколения в международных мероприятиях, проводимых в стране. По его словам, это необходимый шаг для повышения образовательного уровня молодежи и приобретения ценного опыта на международной арене.

«Культурные мероприятия, организуемые в рамках конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, должны быть наполнены яркими моментами и памятными событиями», — отметил Гурбангулы Бердымухамедов, акцентировав внимание на значимости культурно-гуманитарной составляющей в системе международного сотрудничества.

Было также подчеркнуто, что вопросам повышения образовательного уровня и профессионального развития молодого поколения Туркменистана будет уделяться должное внимание в контексте подготовки к данному международному форуму.