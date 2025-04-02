Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства аэропорта в Балканском велаяте

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят ознакомился с ходом строительства нового международного аэропорта в поселке Джебел. Воздушная гавань, находящаяся на завершающей стадии строительства, призвана укрепить транспортно-транзитный потенциал страны и увеличить объемы грузо- и пассажироперевозок.

В ходе инспекции состоялась пробная посадка самолета для испытания взлетно-посадочной полосы, что подтвердило высокое качество строительства и соответствие объекта мировым стандартам, сообщает государственное информационное агентство TDH.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особое значение нового аэропорта для интеграции Туркменистана в мировое экономическое пространство и решения задач устойчивого развития. По его словам, аэропорт также обеспечит высокий уровень обслуживания пассажиров, приезжающих в санаторий Моллакара для отдыха и оздоровления.

На территории будущего авиационного комплекса помимо взлетно-посадочной полосы предусмотрены подъездные дороги, ангары для стоянок самолетов, пассажирские терминалы, диспетчерская башня, а также другие технические и сервисные объекты.