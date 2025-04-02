Глава «Туркменских авиалиний» и посол Индии в Ашхабаде обсудили вопросы сотрудничества

Председатель агентства «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») Довран Сабуров провел встречу с послом Республики Индия в Туркменистане Мадхумитой Хазарикой Бхагат. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства Индии в Ашхабаде.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере развития устойчивых транспортных систем и гражданской авиации между двумя государствами.