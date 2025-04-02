В Ашхабаде пройдет первый Фестиваль финансовых услуг FinFest Turkmenistan

В Ашхабаде 19 апреля впервые состоится Фестиваль финансовых услуг FinFest Turkmenistan, организаторами которого выступают ХО «Финансовый центр Ygtybarly» и ХО «Açyk ýürek» при поддержке Союза экономистов Туркменистана.

Данное мероприятие призвано стать важной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и демонстрации новейших достижений в области финансовых услуг и продуктов. Фестиваль объединит собой ведущих экспертов финансовых институтов, страховых, оценочных, аудиторских и брокерских, технологических компаний.

Принять участие в фестивале приглашаются:

Инвесторы, предприниматели и производители

Представители государственных органов и образовательных учреждений

Широкая общественность и молодежь

В программе фестиваля: презентации новейших разработок в области финтеха, цифрового банкинга и страхования; выступления ведущих экспертов, обсуждение актуальных трендов и перспектив развития финансового рынка Туркменистана; выставка финансовых продуктов; консультации; розыгрыши призов и конкурсы.

К участию в фестивале также приглашаются:

Финансовые институты, фондовые биржи, страховые, оценочные, аудиторские и брокерские компании, а также IT-компании, предлагающие финансовые решения — это уникальная возможность представить свои продукты и услуги на крупнейшей финансовой площадке Туркменистана.

Спонсоров — поддержав важное для страны событие, вы повысите узнаваемость своего бренда;

Всех желающих — вы получите ценные знания, установите полезные контакты и откроете для себя новые финансовые возможности.

Для участия финансовых и IT-компаний до 5 апреля нужно оставить заявку по ссылке .

Для участия в качестве гостя необходима регистрация, так как места ограничены. Участие бесплатное. Успейте зарегистрироваться до 10 апреля по ссылке.

Время проведения фестиваля 10.00-15.00

Место проведения: Коворкинг центр «Иш нокады», бизнес центр «Аркач»

По всем вопросам вы можете обращаться в ХО «Финансовый центр Ygtybarly»:

+99362609454/ +99371839353

fincenterygtybarly@gmail.com

Немного об организаторах фестиваля: ХО «Финансовый центр Ygtybarly» организует консультации по финансовым и банковским продуктам и услугам, международным расчетам, внедрению стандартов ESG и др. ХО «Açyk ýürek» проводит деятельность по организации разномасштабных мероприятий с целью создания межсекторального диалога для решения актуальных общественных задач.