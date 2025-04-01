Туркменистан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической отрасли

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз Шарифом. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

В ходе состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали плодотворный характер туркмено-пакистанского сотрудничества по всему спектру направлений, включая политико-дипломатическую, культурно-гуманитарную, торгово-экономическую, энергетическую и транспортно-коммуникационную сферы. Собеседники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления двустороннего партнерства и наполнения его новым содержанием.

Особое внимание в ходе разговора было уделено взаимодействию в энергетической отрасли, являющейся приоритетным направлением туркмено-пакистанского сотрудничества. Наглядным примером эффективного взаимодействия служит реализация таких транснациональных проектов, как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф, подчеркнув стратегическую значимость данных проектов, заявил о заинтересованности Пакистана в дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере. Глава пакистанского правительства также поздравил туркменскую сторону с провозглашением ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана, отметив, что данное решение свидетельствует о широкой поддержке мировым сообществом политики позитивного нейтралитета, проводимой Ашхабадом. Премьер-министр заверил, что Пакистан примет активное участие в международных мероприятиях, запланированных в рамках этой инициативы.

В ходе телефонного разговора Мухаммад Шахбаз Шариф пригласил Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова посетить Пакистан с визитом в любое удобное для них время.

Как сообщается, телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.