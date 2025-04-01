Сердар Бердымухамедов пригласил Масуда Пезешкиана посетить Туркменистан

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил Президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Туркменистан с официальным визитом. Об этом сообщает государственное информационное агентство TDH.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом… В ходе встречи глава государства пригласил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана посетить нашу страну. Со своей стороны Президент ИРИ пригласил Национального Лидера туркменского народа Героя­-Аркадага и Президента Туркменистана посетить Иран с визитом в любое удобное время», – говорится в сообщении.

По информации агентства, телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе иранской стороны.

В ходе беседы стороны дали высокую оценку текущему уровню двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. Было отмечено, что сотрудничество между странами активно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Туркменистана подтвердил готовность и далее прилагать усилия для укрепления дружественных отношений между двумя государствами в интересах туркменского и иранского народов.

По завершении разговора главы государств обменялись пожеланиями крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а также мира и процветания народам обеих стран.