Президенты Таджикистана и Киргизии подписали протокол о государственной границе

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору о государственной границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

Лидеры двух стран подписали исторический документ — протокол «Об обмене ратификационными грамотами по Договору между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе».

Помимо этого, главы государств заключили два межправительственных соглашения: «По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам» и «О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог».

После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты в режиме онлайн запустили в эксплуатацию линию электропередачи Датка — Согд протяженностью 482 километра и мощностью 500 киловатт. Эта линия была построена в рамках реализации проекта CASA-1000 стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Данный проект обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан.